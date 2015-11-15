У ЄС розповіли про майбутнє санкцій проти Росії

Про це вони сказали сьогодні перед початком саміту G20 в Туреччині, повідомляє Deutsche Welle.

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Термін дії санкцій завершується у грудні 2015 року, якщо країни ЄС не приймуть рішення про їх продовження. Раніше про намір Брюсселя продовжити дію санкцій повідомляли західні ЗМІ.

Як повідомлялось, президент України Петро Порошенко заявив, що в разі ескалації ситуації на Донбасі і продовження невиконання Росією Мінських домовленостей міжнародне співтовариство має бути готовим посилити санкції і обмежувальні заходи щодо РФ.