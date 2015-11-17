Відкрито кримінальне провадження за фактами фальсифікацій на виборах у Кривому Розі - нардеп

Про це повідомив народний депутат від партії "УДАР" Єгор Фірсов, передаэ Українська правда.

"За допомогою народних депутатів Левуса і Висоцького, вже зареєстровано заяву і відкрито кримінальне провадження за фактами фальсифікацій на дільницях у Кривому Розі. Будемо боротися", - написав він.

За словами Фірсова, деякі члени ТВК продали свої квоти.

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У зв'язку з цим нардеп запропонував усім демократичним силам зробити заміни своїх представників у складі Криворізької ТВК, а ЦВК в найкоротші терміни розглянути ці заміни та затвердити їх.

Також він вважає, що ТВК має зібратися вранці 17 листопада (збори заплановані на 18:00), щоб переглянути своє рішення і розглянути скарги штабу Мілобога.

Фірсов також заявив, що о 12.00 під будівлею ТВК почнуть збиратися патріоти, на 18.00 призначено мітинг. На його думку, на мітинг повинні прийти як мінімум половина тих, хто проголосував за Мілобога, а це близько 45 тис. жителів Кривого Рогу.

Раніше УНІАН повідомляв, що мером Кривого Рогу за даними ЦВК став Юлій Вілкул із "Опозиційного блоку. У нього 49,25% голосів виборців, у Юрія Милобога - 48,83%.