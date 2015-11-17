Голови МЗС Литви та Швеції наголосили на необхідності боротьби з корупцією та судовій реформі в Україні
19:28, 17 листопада 2015Політика
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Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс та міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом наголосили на необхідності боротьби з корупцією в Україні та проведенні реформи судової системи.
Лінас Лінкявічюс / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.
Керівник литовського МЗС зазначив, що під час візиту до України були обговорені проблеми, які пов'язані з реалізацією реформ.
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"Україна має подолати корупцію, а також Україна має провести реформу судової системи, і як друзі, з нашого боку, ми маємо досвід та ресурси, щоб надати допомогу у цьому важливому процесі", - заявив Лінкявічюс.
Вальстрьом зазначила, що "найголовнішим є те, аби українці відчували справжній вплив цих реформ".
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