Голови МЗС Литви та Швеції наголосили на необхідності боротьби з корупцією та судовій реформі в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Керівник литовського МЗС зазначив, що під час візиту до України були обговорені проблеми, які пов'язані з реалізацією реформ.

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"Україна має подолати корупцію, а також Україна має провести реформу судової системи, і як друзі, з нашого боку, ми маємо досвід та ресурси, щоб надати допомогу у цьому важливому процесі", - заявив Лінкявічюс.

Вальстрьом зазначила, що "найголовнішим є те, аби українці відчували справжній вплив цих реформ".