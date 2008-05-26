Гриценко присоромив Ющенка і Тимошенко

Однією з причин конфліктів у верхніх ешелонах влади голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО називає недосконалість Конституції.

Про це він сказав в інтерв`ю «Газеті 24».

«Повноваження і сфери відповідальності Президента, РНБО та уряду в Конституції сформульовані нечітко та створюють причини конфліктів», - зазначив А.ГРИЦЕНКО і додав, що «для часткового виправлення ситуації минулого тижня парламент схвалив нову редакцію закону про Кабмін».

А.ГРИЦЕНКО пояснив, що «документ, прийнятий за часів прем`єрства ЯНУКОВИЧА, всупереч Конституції розширив повноваження уряду за рахунок Президента. Внесений Президентом законопроект теж закладав порушення Основного Закону, надмірно збільшуючи повноваження глави держави, тепер уже за рахунок уряду».

На думку голови комітету, парламент після дуже тривалого обговорення знайшов більш-менш прийнятне рішення, прийнявши закон про Кабмін у новій редакції.

Проте А.ГРИЦЕНКО називає ще один чинник суперечностей у владі – особистий - і вважає його сьогодні не менш важливим.

«Могли б Віктор ЮЩЕНКО і Юлія ТИМОШЕНКО навіть у рамках конфліктної Конституції налагодити спокійнішу та продуктивнішу роботу? Так, могли б – якби в них було загальне розуміння своєї високої відповідальності. Цього не відбулося, навпаки – у стосунках ЮЩЕНКА з ТИМОШЕНКО переважають конкурентність і небажання почути одне одного», - сказав політик.

А.ГРИЦЕНКО додав, що «одна справа, якби це була тільки інформаційна війна, з нею ще якось можна було б миритися, але ж ми бачимо, що розгорнулася війна рішень: уряд не виконує укази Президента, а глава держави блокує рішення Кабміну».

«Наслідком цього є параліч виконавчої влади та стрімке падіння довіри до всіх інституцій влади в країні», - сказав А.ГРИЦЕНКО, повідомили УНІАН у прес-офісі голови Комітету ВР з питань нацбезпеки.