Перехід армії на контракт до кінця 2010 року буде зірваний?

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО передбачає, що при збереженні нинішніх тенденцій неналежного фінансування і неуваги до армії її перехід на контрактний принцип комплектування до кінця 2010 року буде зірваний.

Про це він заявив в інтерв`ю «Газеті 24».

Водночас, А.ГРИЦЕНКО окреслив два підходи до переходу української армії на контрактний принцип комплектування: перший – перенести терміни переходу з 2010 року на 2011, 2012 або подальші роки. Другий – визнати завдання створення професійної контрактної армії пріоритетним не тільки на папері, але й сконцентрувати ресурси – фінансові, матеріальні, людські, – щоб досягти поставленої мети до кінця 2010 року.

«Я відкидаю перший і підтримую другий підхід. Але, схоже, всупереч деклараціям, Президент, уряд, Міноборони сьогодні займають іншу позицію, і армія від цього тільки страждає», – сказав А.ГРИЦЕНКО.