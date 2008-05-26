Москаль побачив, як «почесний прокурор» Балога прибирає Луценка

Народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ розцінює передачу до Генеральної прокуратури кримінальної справи стосовно міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА як реалізацію “сценарію Банкової” з відсторонення його від виконання службових обов’язків.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Громадянського руху «Народна самооборона».

Зокрема, за словами Г.МОСКАЛЯ, «на жаль, мої припущення підтверджуються. Справа Юрія ЛУЦЕНКА, порушена після інциденту з мером столиці Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, забрана з прокуратури Києва і передана до Генеральної прокуратури”. “Я і раніше говорив, що будуть намагання викликів на допит, слідчі дії, намагання відсторонення Юрія ЛУЦЕНКА від виконання службових обов’язків», – сказав народний депутат.

Таким чином, за словами Г.МОСКАЛЯ, все йде «за сценарієм, який розробив Секретаріат Президента на чолі з «почесним прокурором» Віктором БАЛОГОЮ».

Однак Г.МОСКАЛЬ висловив переконання, що цей сценарій заведе в нікуди. “Так, як і ті сценарії, які були застосовані проти Юрія ЛУЦЕНКА восени 2006-го та навесні 2007 року”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання Ради національної безпеки і оборони між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ виникла бійка.

24 січня прокуратура Києва поінформувала, що “за фактом інциденту, що стався 18 січня 2008 року після закінчення роботи РНБО України, під час якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ були навмисно нанесені легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України”.

Сьогодні, 26 травня, прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ повідомив, що столична прокуратура передала кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА до Генеральної прокуратури для подальшого розслідування та прийняття рішення.

«Враховуючи, що особа (Ю.ЛУЦЕНКО) є членом уряду, справу стосовно нього передано до Генеральної прокуратури», - сказав прокурор, додавши при цьому, що всі слідчі дії, які мала провести київська прокуратура, виконані.