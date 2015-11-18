Після перерахунку бюлетенів на одній з дільниць у Кривому Розі порушень не знайшли - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на поінформоване джерело.

Як відомо, раніше перерахунок на одній з дільниць призначили на восьму годину ранку. Він мав відбутися на дільниці №121/615 в Інгулецькому районі.

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Водночас за словами депутата "Самопомочі" Ярослава Маркевича, перерахунок почався в середу вдень, а не зранку. Окрім того, спостерігачам від його політичної сили не дозволили здійснювати фото- та відео зйомку цього процесу.

"Усі перерви у роботі комісія створювалися для того, щоб з'ясувати, де кинути кістку демократичним силам і на якій саме дільниці вони можуть дозволити собі перерахунок голосів", - зазначив Маркевич.

За його словами, усі бюлетені перебували у приміщенні, доступ до якого не був обмеженим.

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Маркевич підкреслив, що скарга конкретно щодо цієї ділянки полягала в тому, що на ній голосували люди, які не були там зареєстровані. "При цьому комісія просто здійснила перерахунок голосів, не давши нічого зробити зі списком", - додав Маркевич.

Політик зазначив, що у четвер "Самопоміч" звертатиметься до суду. Він також нагадав, що у місті триває мітинг проти визнання мером кандидата від "Опоблоку".

Окрім того, Маркевич заявив, що до Кривого Рогу планую приїхати народні депутати, зокрема, Єгор Соболєв.

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"Ми досі боремося. І мені дуже подобається, що відбувається із суспільством у Кривому Розі зараз: на наших очах зароджується нове громадянське суспільство. Це лише паростки, але видно, що тепер там все буде краще, навіть якщо Вілкул стане мером", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, "Самопоміч” заявляла, що оскаржуватиме результати виборів у Кривому Розі.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області міським головою Кривого Рогу обрано Юрія Вілкула від "Опозиційного блоку". Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Зазначається, що Вілкул здобув 89 тис. 209 голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).