У питанні щодо Севастополя Росія подивиться на поведінку Ющенка?
Позицію озвучив Миронов
Про це він сказав сьогодні, коментуючи доручення Президента України Віктора ЮЩЕНКА підготувати виведення з Криму Чорноморського флоту до 2017 року, повідомляє російська газета «Ведомости».
«Безперечно, зараз ми повинні так порушувати це питання самі перед собою, а буде потрібно, і перед керівництвом України», - сказав С.МИРОНОВ.
«Треба уважніше вивчити це питання. Якщо В.ЮЩЕНКО висловлюється в такому дусі, то й ми, відповідно, можемо почати вивчати це питання у відповідному дусі», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, Президент України доручив уряду розробити законопроект про припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це йдеться в Указі глави держави від 20 травня 2008 року, згідно з яким набуло чинності рішення Ради національної безпеки та оборони України від 16 травня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави».
Зокрема, уряд має підготувати в двомісячний термін і забезпечити внесення у ВР в установленому порядку законопроект про припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України ЧФ Росії.
Також Кабмін має прийняти в двомісячний термін заходи щодо комплексної оцінки наслідків тимчасового перебування ЧФ Росії в Україні.