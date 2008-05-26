У питанні щодо Севастополя Росія подивиться на поведінку Ющенка?

Спікер Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Сергій МИРОНОВ не виключає, що Росія може порушити питання про повернення Севастополя.

Про це він сказав сьогодні, коментуючи доручення Президента України Віктора ЮЩЕНКА підготувати виведення з Криму Чорноморського флоту до 2017 року, повідомляє російська газета «Ведомости».

«Безперечно, зараз ми повинні так порушувати це питання самі перед собою, а буде потрібно, і перед керівництвом України», - сказав С.МИРОНОВ.

«Треба уважніше вивчити це питання. Якщо В.ЮЩЕНКО висловлюється в такому дусі, то й ми, відповідно, можемо почати вивчати це питання у відповідному дусі», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України доручив уряду розробити законопроект про припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це йдеться в Указі глави держави від 20 травня 2008 року, згідно з яким набуло чинності рішення Ради національної безпеки та оборони України від 16 травня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави».

Зокрема, уряд має підготувати в двомісячний термін і забезпечити внесення у ВР в установленому порядку законопроект про припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України ЧФ Росії.

Також Кабмін має прийняти в двомісячний термін заходи щодо комплексної оцінки наслідків тимчасового перебування ЧФ Росії в Україні.