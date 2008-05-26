На виборах до Київради порахували результати з 738 дільниць

За даними опрацювання протоколів із 738 виборчих дільниць Блок Леоніда Черновецького на виборах до Київради набирає 30,03% голосів, БЮТ – 22,47%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія.

Блок Кличка набирає 10,53% голосів виборців, Блок Литвина – 8,057%, “Громадський актив Києва“ - 5,8%, Партія регіонів – 4,05%. Також 3% бар’єр долає Блок Катеринчука, який отримав 3,49%.

Інші партії та блоки, за даними опрацювання протоколів із 738 дільниць, набирають менше 3%.

Всього на дострокових виборах у Києві працювали 1026 дільниць.