На виборах до Київради порахували результати з 738 дільниць
19:57, 26 травня 2008Політика
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БЛЧ знову перевищує 30%
За даними опрацювання протоколів із 738 виборчих дільниць Блок Леоніда Черновецького на виборах до Київради набирає 30,03% голосів, БЮТ – 22,47%.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія.
Блок Кличка набирає 10,53% голосів виборців, Блок Литвина – 8,057%, “Громадський актив Києва“ - 5,8%, Партія регіонів – 4,05%. Також 3% бар’єр долає Блок Катеринчука, який отримав 3,49%.
Інші партії та блоки, за даними опрацювання протоколів із 738 дільниць, набирають менше 3%.
Всього на дострокових виборах у Києві працювали 1026 дільниць.
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