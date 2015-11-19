Глава Єврокомісії написав листа Путіну: назвав головну умову поліпшення відносин з Москвою

Юнкер озвучив цю пропозицію у листі, який надіслав Путіну цього тижня, передає DW з посиланням на Reuters.

У листі Юнкера наголошується на важливості добрих відносин між ЄС та Москвою, "які, на мій превеликий жаль, не було можливості розвивати впродовж останнього року".

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Речниця Єврокомісії підтвердила, що Юнкер написав Путіну листа після нетривалої зустрічі на саміті G20, однак не брав на себе жодних нових зобов'язань у ньому.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що здивований листом Юнкера, який не відображає думку членів ЄС і жодним чином не згадує санкції ЄС проти Росії через анексію Криму та дестабілізацію на Донбасі.

Нагадаємо, віце-президент США Джозеф Байден і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявляли, що введені проти Російської Федерації санкції повинні бути пов'язані з повним виконанням Мінських угод.

Раніше сьогодні The Wall Street Journal повідомляв, що Євросоюз підготував три варіанти продовження санкцій проти Росії, прийнятих після окупації Криму.

"Євросоюз розглядає три основних варіанти продовження санкцій: на рік, на півроку або на 3-4 місяці. Останній варіант може бути прийнятий, щоб показати Росії, що європейський блок помічає певні поступки в зв'язку з Україною", — йдеться у повідомленні.