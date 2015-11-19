Голова парламенту Італії за безвізовий режим для України - прес-служба Порошенка

Як повідомляє прес-служба президента України, про це Болдріні заявила під час зустрічі з Петром Порошенком, який перебуває в Італії з офіційним візитом.

Глава української держави подякував італійському парламенту за вчасну ратифікацію угоди про асоціацію Україна - ЄС. Співрозмовники обмінялися думками щодо подальшого розвитку двостороннього співробітництва у рамках міжнародних парламентських інституцій, зокрема, Парламентській асамблеї Ради Європи, Парламентській асамблеї ОБСЄ та Міжпарламентського союзу.

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Болдріні підтримала надання Україні безвізового режиму, відзначивши величезний внесок, який робить українська громада в Італії у справу процвітання країни та Європи в цілому.

Також у ході розмови особливу увагу було зосереджено на шляхах поглиблення міжпарламентського співробітництва між Україною та Італією.

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Президент України позитивно оцінив активізацію контактів між парламентаріями двох держав. Свідченням цього став нещодавній візит до Риму делегації групи дружби з Італією у Верховній Раді України. З метою підтримки динаміки міжпарламентського діалогу Болдріні підтвердила готовність відвідати Україну на запрошення свого українського колеги Володимира Гройсмана.

Порошенко високо оцінив позицію італійського парламенту, висловлену у відповідній резолюції Палати депутатів, в якій уряду Італії рекомендовано продовжити санкційну політику ЄС щодо РФ до повного виконання Мінських домовленостей.

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Сторони також обговорили погіршення ситуації із захистом прав людини в Криму та висловилися за необхідність забезпечення негайного доступу представників міжнародних правозахисних інституцій на тимчасово окуповану територію півострова.