У МЗС відреагували на візит двох депутатів Бундестагу до окупованого Донбасу

"Міністерство закордонних справ України засуджує факт незаконного перетину державного кордону України депутатами німецького Бундестагу від фракції «Ліві» Вольфгангом Герке та Андрєєм Гуньком, який вони здійснили 19 листопада 2015 р", - йдеться у повідомленні прес-служби МЗС.

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У заяві сказано, що зважаючи на заходи, які були вжиті українською та німецькою сторонами після незаконного відвідування цими парламентаріями окремих частин Донбасу у лютому цього року, МЗС розглядає повторне скоєння ними протиправних дій як навмисне та цілеспрямоване виявлення неповаги як до Української держави, так і власної країни. МЗС наголошує, що наслідком такої зухвалої поведінки іноземних громадян і політиків стане відповідна реакція з боку правоохоронних органів України.

"Закликаємо громадян іноземних держав утримуватися від дій, які порушують законодавство України і міжнародне право, та відповідають інтересам не власної держави, а російських замовників", - йдеться у повідомленні.

Раніше посольство України в Республіці Польща передало Міністерству закордонних справ Польщі ноту щодо несанкціонованого відвідання групою польських дітей Автономної Республіки Крим.