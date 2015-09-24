В МЗС назвали провокацією Росії візит польських дітей до окупованого Криму
Посольство України в Республіці Польща передало Міністерству закордонних справ Польщі ноту щодо несанкціонованого відвідання групою польських дітей Автономної Республіки Крим.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.
“За дорученням МЗС Посольство України в Республіці Польща звернулося з нотою до МЗС Польщі, в якій висловило позицію України з даного питання”, - сказала Беца.
Вона зазначила, що МЗС України занепокоєне відвідуванням групою польських дітей АР Крим.
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“Ми засуджуємо використання Росією польських дітей для вчинення своїх політичних провокацій” - сказала Беца.
Вона додала, що поїздка була організована неурядовою організацією — Центром польсько-російського діалогу та єднання без погодження з українською стороною, що є грубим порушенням як норм міжнародного права, так і чинного законодавства України.
Беца повідомила, що співробітники посольства проводили зустрічі з посадовцями Міністерства освіти Польщі та представниками польських громадських організацій, зокрема, з керівництвом Варшавського відділення Центру польсько-російського діалогу та єднання.
“У центрі підтвердили факт несанкціонованого виїзду групи польських дітей до Криму. Разом з тим було наголошено, що таку поїздку московське відділення Центру організувало самостійно, без погодження з польською стороною”, - сказала Беца, додавши, що у Варшавському відділенні дистанціювалися від цієї ініціативи.