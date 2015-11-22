Заступник генпрокурора Касько: ЄС в березні скасує санкції проти соратників Януковича

Про це Касько заявив в інтерв’ю програмі «ТСН.Тиждень», відповідаючи на запитання журналіста.

«На мою думку, санкції почнуть зніматися з початку наступного року. Поступово. За моїм прогнозом, у березні вони будуть зняті в повному обсязі. Логіка Євросоюзу проста – на їхню думку, рік-два достатньо для правоохоронних органів відповідної держави, щоб розібратися, що це за гроші, чи здобуті вони злочинним шляхом, і після цього в рамках механізмів міжнародної правової допомоги накласти арешт на рахунки, нерухомість та інші об'єкти за кордоном. Якщо двох років недостатньо, то правоохоронні органи працюють недостатньо ефективно. Тому з того, що я чую від західних партнерів, подальшого продовження санкцій не варто очікувати», - сказав Касько.

Він вважає, що українські правоохоронні органи мають займатися арештами майна та активів колишніх соратників Януковича, розслідуючи кримінальні провадження проти них.

Касько нагадав, що у країнах ЄС, Швейцарії, Ліхтенштейні на підставі санкцій заарештовано майно та активи екс-високопосадовців України.

За його словами, майно та кошти заарештовані не на підставі рішень українських правоохоронних органів і судів, й у цьому полягає проблема, що як тільки міжнародні адміністративні санкції припинять дію, арешти будуть розблоковані.

Касько наголосив, що майно та активи треба арештувати в рамках українських кримінальних проваджень, і тоді після зняття санкцій усі ці активи продовжать перебувати під арештом до вирішення проваджень українськими судами по суті і засуджень, за наявності до того підстав.

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Як повідомляв УНІАН, 2014 року Генеральна прокуратура України відкрила більш як 30 кримінальних проваджень стосовно екс-президента Віктора Януковича і людей з його оточення

За рішенням Ради ЄС застосовано обмежувальні санкції щодо 22 колишніх українських високопосадовців і пов'язаних з ними осіб. Аналогічні санкції застосовано урядами США, Канади та Швейцарської конфедерації. На банківських рахунках у Швейцарії, Латвії, Ліхтенштейні арештовано кошти колишніх високопосадових осіб.