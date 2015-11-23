Фракція "Самопоміч" наполягає на призначенні нового складу ЦВК цього тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

Він наголосив, що "великі фракції" парламенту мають подати свої кандидатури на посади членів ЦВК. Тобто, йдеться про фракції "БПП" та "Народний фронт".

Березюк наголосив, що це потрібно зробити для того, щоб "ми завтра з подачі президента, або в крайньому випадку в четвер проголосували новий склад ЦВК". "Бо цей ЦВК є джерелом проблем, інтриг і напруги", - заявив він.

Читайте такожШкіряк порадив голові ЦВК Охендовському тікати з країни

Як повідомляв УНІАН, у червні 2015 року минув рік після закінчення строку повноважень 12 із 15 членів Центральної виборчої комісії, яких було призначено на посади у 2007 році.

Подання про призначення нових членів ЦВК вносить до парламенту президент після консультацій з фракціями та обговорення їхніх пропозицій.

4 листопада голова Верховної Ради Володимир Гройсман закликав фракції невідкладно подати кандидатури на посади членів ЦВК.

На той час лише три фракції внесли подання щодо кандидатів у ЦВК. Так, фракція "Самопоміч" запропонувала кандидатом на посаду члена ЦВК Євгена Радченка, фракція "Батьківщина" - кандидатуру нинішнього заступника голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної, фракція Радикальної партії - Олексія Кочарміна.

9 листопада лідер фракції "БПП" Юрій Луценко заявив, що його фракція подасть свої пропозиції щодо оновлення складу ЦВК після завершення місцевих виборів.

"Якщо ми залишимо Львів і інші міста без другого туру виборів через формування нової ЦВК, нових процедур - це буде нечесно", - зазначав він.