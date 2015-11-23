Гройсман не вважає за потрібне переносити звіт уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості перенесення звіту уряду з 11 грудня на якийсь інший день.

“Я вважаю, що коли буде рік уряду, звісно, уряд поінформує парламент про те, що зроблено, які є перспективи. І я не вважаю, що це потрібно якимось чином регулювати і переносити. Тим більше, що така ініціатива відходить від самого уряду і прем'єр-міністра”, - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, 4 листопада прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що члени Кабінету міністрів готові 11 грудня відзвітувати у парламенті про результати своєї діяльності за рік та виконання Програми дій уряду.

"Уряд України готовий 11 грудня поточного року прийти до парламенту і відзвітувати перед українським народом і ВР за рік діяльності КМУ та відзвітувати про виконання програми дій уряду, яка була затверджена парламентом, і яка далі повинна виконуватися", - сказав він.