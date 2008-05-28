Політологи оцінюють наслідки виборів у Києві

Українські політологи неоднозначно оцінюють вплив результатів дострокових виборів у Києві на подальше позиціонування основних політичних сил.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування експертів, проведеного Центром досліджень політичних цінностей “АКСІА”.

Зокрема, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ висловив думку, що питання подібних перевиборів буде виключене з порядку денного, але протиборство Кабінету міністрів і Секретаріату Президента триватиме. За його словами, багато залежатиме від позиції Партії регіонів, зокрема, чи буде вона спроможна на свою гру, запропонувавши якийсь вихід на стаціонарний розвиток, на подолання кризи. М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ наголосив, що це можливо лише шляхом внесення змін до Конституції.

“Тоді ми зможемо сподіватись на те, що восени можна буде мати спокійну ситуацію. Якщо ні, спостерігатимемо за конфліктом в “помаранчевому таборі” і за очікуванням з боку Партії регіонів, чим все це закінчиться”, - сказав він.

У свою чергу, голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО переконаний, що найближчим часом не слід очікувати якихось кардинальних наслідків київських виборів. На його думку, тут швидше мова йде про потенційні наслідки. По-перше, наголосив він, можуть з`явитись нові політичні гравці на загальнонаціональному рівні. Про такі амбіції, на його думку, вже заявив Блок Черновецького.

“Думаю, ці вибори стануть майданчиком для подальшого виходу на загальнонаціональний рівень для Блоку Катеринчука, або для Європейської партії Миколи КАТЕРИНЧУКА. Ці вибори засвідчили попит виборців на нові обличчя”, - вважає він.

В.ФЕСЕНКО також наголосив, що київські вибори також показали спад рівня довіри громадян до провідних політичних сил. “Це стосується певною мірою БЮТ, Партії регіонів. Виняток складає лише Блок Литвина. Такі результати є попередженням для двох найбільших парламентських фракцій не поспішати з достроковими парламентськими виборами. Їх результати можуть бути несподіваними”, - сказав він. При цьому В.ФЕСЕНКО додав, що у блоці “Наша Україна – Народна самооборона” ситуація є просто катастрофічною. На його думку, розпочався процес переформатування цієї політичної сили. При цьому він наголосив, що переформатування партійно-політичного поля України лише починається. “Думаю, що незабаром вона зачепить і Партію регіонів, а в перспективі й БЮТ”, - сказав В.ФЕСЕНКО.

У свою чергу, директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЄДВЕДЄВ висловив думку, що на даному етапі йтиме процес домовленостей. За його словами, найактивнішим гравцем цього процесу стане БЮТ, бо він має намір лідирувати в цьому процесі, пропонувати свої сценарії блокування з іншими силами у Київраді для контролю її більшості.

Ця ж логіка, за його словами, зберігатиметься і на загальнодержавному рівні. О.МЄДВЕДЄВ підкреслив, що БЮТ необхідно докласти чимало зусиль, аби не закріпити «синдром ТУРЧИНОВА». За його словами, вибори у Києві визначили ряд ризиків. Ризик перший полягає у тому, що одна політична сила, дуже впливова, не може самостійно сформувати виграшні для себе електоральні настрої в столиці. Ризик другий, за його словами, - негативна переоцінка в громадській свідомості ролі політичної сили, яка ініціювала перевибори, але не змогла змістити небажаного мера. Ризик третій – без попереднього блокування з ідеологічними партнерами політична сила вимушена виступати в ролі прохача, щоб сформувати майбутню більшість.

“Виходячи з цього, можна передбачати, що битва за Київ змінить логіку політичного позиціювання БЮТ. ТИМОШЕНКО доведеться вибрати гнучкішу лінію поведінки зі своїм електоральним конкурентом – діючим Президентом”, - сказав О.МЄДВЕДЄВ.

Водночас президент Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ висловив думку, що вибори у Києві ще раз підтвердили наявність потужної конкуренції в розколотому “помаранчевому таборі” за лідерство.

“Київські вибори стали інструментом ствердження БЮТ як одноосібного політичного лідера “помаранчевого табору”. Негативні результати НУ-НС, Блоку Омельченка, невисокий показник Блоку Катеринчука стали ілюстрацією цього лідерства”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ. Зворотній бік цього результату, на думку В.ЄРМОЛАЄВА, - фактична невдача Президента України Віктора ЮЩЕНКА як одного з лідерів “помаранчевого табору”, який досі є формальним лідером партії „Наша Україна”. На думку експерта, спроба перерозподілити вплив у коаліції буде й далі каталізувати внутрішні протиріччя в коаліції.

Він наголосив, що київські вибори увійдуть до списку конфліктних питань з точки зору взаємної оцінки. В цей список, додав політолог, входять також підсумки економічної політики уряду, презентація оновленого бюджету, ситуація з приватизаційною програмою і долею Фонду держмайна, нові кримінальні справи і звинувачення, які зараз пред’явлені з боку силових структур представникам колишньої політичної команди – Давиду ЖВАНІЇ, Юрію ЛУЦЕНКУ, Андрію ПОРТНОВУ та іншим. “Київські вибори не стали переломом, але стали каталізатором, який врешті-решт, призведе до юридичного розпаду парламентської коаліції”, - переконаний А.ЄРМОЛАЄВ.