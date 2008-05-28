Яценюку пропонують очолити партію «Єдиний Центр» – ЗМІ

Голові Верховної Ради Арсенію ЯЦЕНЮКУ пропонують очолити партію "Єдиний Центр".

Про це пише газета "Дело" в №604 (90) від 28 травня 2008г., посилаючись на інформацію, що має в своєму розпорядженні.

За даними видання, 12 липня відбудеться всеукраїнський засновницький з`їзд партії "Єдиний Центр". Напередодні з`їзду "Єдиний Центр" активізував роботу із залучення нових членів партії.

За інформацією газети, "найближчим часом до політсили БАЛОГИ можуть приєднатися декілька депутатів від блоку НУ-НС. Цьому сприяли результати дострокових виборів у Києві, які продемонстрували низький рейтинг політичних сил, що входять у мегаблок", наголошується в статті.

"Зараз на Банковій шикується черга з тих, хто бажає приєднатися до нового політичного проекту", - пояснив один із членів партії "Народний Союз Наша Україна". Зокрема, ведуться переговори з "Порою" Владислава КАСЬКІВА, Партією захисників вітчизни Юрія КАРМАЗІНА і Українською народною партією Юрія КОСТЕНКА", пише "Дело". "Неофіційну згоду на союз із "Єдиним центром" вже дала Народно-демократична партія, а також інші партії-"карлики".

Джерело в НУ-НС зазначило, що "про приєднання окремих народних депутатів до партії БАЛОГИ може стати відомо вже в суботу, коли відбудеться засідання політради мегаблоку". За неофіційними даними, пише газета, до "Єдиного Центру" можуть приєднатися губернатор Дніпропетровської області Віктор БОНДАР, Київської - Віра УЛЬЯНЧЕНКО, Львівської - Микола КМИТЬ, Вінницької - Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

"ЯЦЕНЮКУ в новому проекті БАЛОГИ відводять чільну роль", - пише видання, зазначаючи, що "йому вже не раз пропонували очолити "Єдиний Центр", проте голова парламенту поки не погоджується". Колеги по блоку НУ-НС розцінюють це як бажання А.ЯЦЕНЮКА дочекатися "найвигіднішої пропозиції".

"Він вже очолював політичну силу (виборчий список НУ-НС), проте тоді не мав "золотої акції". Тепер ЯЦЕНЮК на це не погодиться, він хоче мати навколо себе перевірених людей", - пояснив один із депутатів. Цього, за словами джерела газети, спікер досягає шляхом "розстановки" на керівні посади в держструктурах людей, з якими він має досвід роботи в Одесі і Криму. При цьому публічно "нашоукраїнці" розцінюють можливість того, що ЯЦЕНЮК очолить "Єдиний Центр", як маловірогідну.