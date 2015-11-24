Філатов подав заяву про складання депутатських повноважень

13:27, 24 листопада 2015
Політика
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Обраний мером Дніпропетровська Борис Філатов подав заяву про складання повноважень депутата Верховної Ради.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я в Раді. Подав заяву про складання депутатських повноважень", - повідомив він.

За словами Філатова, завтра заяву буде винесено на розгляд регламентного комітету парламенту.

"Не хочу бути схожим на інших депутатів-сумісників", - зазначив він.

Філатов додав, що сподівається, що в четвер спікер Володимир Гройсман "винесе це питання в зал разом з голосуванням за Атрошенко".

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Нагадаємо, Філатов переміг у другому турі виборів мера Дніпропетровська 15 листопада, отримавши підтримку 184874 жителів міста. Кандидата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула підтримали тоді 158752 виборця.

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