Тимошенко все пояснить Києву на окремій прес-конференції
16:34, 28 травня 2008Політика
1552 0
Поки прем`єр не коментує
Лідер БЮТ, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО поки що не коментує результати виборів мера Києва і депутатів Київради.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів щодо київських виборів, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Ця тема гідна окремої прес-конференції. Будуть підбиті підсумки, і я все поясню по Києву».
Як повідомлялося, БЮТ і кандидат від цього блоку в мери столиці Олександр ТУРЧИНОВ, згідно з попередніми результатами виборів, знаходяться на другому місці після Блока Черновецького і його лідера.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter