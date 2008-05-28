Тимошенко все пояснить Києву на окремій прес-конференції

Лідер БЮТ, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО поки що не коментує результати виборів мера Києва і депутатів Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів щодо київських виборів, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Ця тема гідна окремої прес-конференції. Будуть підбиті підсумки, і я все поясню по Києву».

Як повідомлялося, БЮТ і кандидат від цього блоку в мери столиці Олександр ТУРЧИНОВ, згідно з попередніми результатами виборів, знаходяться на другому місці після Блока Черновецького і його лідера.