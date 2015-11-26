Депутати продовжують засідання, незважаючи на повідомлення про замінування будівлі Ради
Засідання парламенту продовжується, незважаючи на повідомлення про замінування будівлі.
Як передає кореспондент УНІАН, у даний час із сесійної зали на прохання працівників Держаної служби охорони пішли помічники народних депутатів та запрошені.
Також прийшов прес-секретар голови Верховної Ради Дмитро Столярчук і також попросив працівників ЗМІ залишити журналістську ложу.
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Журналісти між собою жартують, що вони є ціннішими, ніж народні депутати і прем'єр-міністр та члени уряду, які продовжують працювати у сесійній залі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, інформація про замінування будівлі надійшла до міліції.
Як повідомляв УНІАН, раніше журналістів попросили залишити ложу преси в парламенті через повідомлення про замінування.