Депутати продовжують засідання, незважаючи на повідомлення про замінування будівлі Ради

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час із сесійної зали на прохання працівників Держаної служби охорони пішли помічники народних депутатів та запрошені.

Також прийшов прес-секретар голови Верховної Ради Дмитро Столярчук і також попросив працівників ЗМІ залишити журналістську ложу.

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Журналісти між собою жартують, що вони є ціннішими, ніж народні депутати і прем'єр-міністр та члени уряду, які продовжують працювати у сесійній залі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, інформація про замінування будівлі надійшла до міліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналістів попросили залишити ложу преси в парламенті через повідомлення про замінування.