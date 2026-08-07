Сенат США схвалив законопроект про 'пекельні санкції' проти РФ

Тепер документ надсилається до Палати представників.

Сенат США схвалив законопроект покійного сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії та Ірану. Про це пише Reuters.

Після його смерті колеги по палаті погодилися підтримати ініціативу на знак останньої поваги до нього.

Надалі законопроект передадуть на розгляд Палати представників, яка зараз перебуває на канікулах. 10 серпня Палата представників має зібратися на коротке позачергове засідання, під час якого можуть розглянути цей законопроєкт.

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Під час голосування підсумок показав 68 проти 9 на користь "Закону Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року", який передбачає запровадження санкцій проти російських чиновників та запровадження жорстких тарифів для Китаю, Індії та інших країн з метою зменшення їхньої залежності від російської нафти та газу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ввечері за Києвом у Сенаті Конгресу США розпочалися дебати щодо санкцій проти РФ, одним із співавторів яких є покійний сенатор Ліндсі Грем, і які готовий підписати президент Дональд Трамп.

Сенатори, які брали слово, згадували про посилення російського терору проти українських міст та необхідність ускладнити Росії отримання коштів на продовження війни проти України.

Що передбачає законопроект

Варто зазначити, що документ передбачає запровадження 100-відсоткового вторинного мита проти країн, які продовжують закуповувати російські нафту і газ. Насамперед йдеться про Китай та Індію.

Крім того, законопроект передбачає санкції проти російського "тіньового флоту" танкерів, російських фінансових установ, включаючи Центральний банк РФ, а також великих державних енергетичних проектів, у тому числі "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" та "Арктик СПГ-3".

Законопроект дозволяє владі США встановити мито до 500% на імпорт із Росії. Втім, обсяг російського імпорту в США невеликий, хоч він і виріс із приходом Дональда Трампа.

В основному це критично важлива продукція: добрива, метали та ядерне паливо. Без російського палива для реакторів американських АЕС Вашингтон навряд чи обійдеться, частка Росії у цьому сегменті становить 20%. Влада США сама заборонила ввезення реакторного палива з РФ, але відразу ж додала для себе виняток. У Міненерго США визнавали, що скоротити обсяг закупівель просто не можуть.

Член Палати представників Річард Ніл та сенатор Рон Уайден відкрито виступили проти законопроекту у його нинішньому вигляді. Вони побоюються, що у Трампа з'являться безконтрольні повноваження щодо запровадження тарифів, які так сподобалися президенту США і, на думку конгресменів, призвели до розгону інфляції. Демократ Грегорі Мікс назвав законопроект "троянським конем" і також висловив побоювання щодо зловживань Трампа.

Також законопроект дає США можливість запровадити санкції проти Володимира Путіна, найвищих чиновників, військового командування РФ та російських бізнесменів.

Санкції проти РФ

Раніше США ввели санкції проти кількох структур Міноборони Росії, а також двох російських компаній і п’яти громадян РФ.

У документі Держдепартаменту йшлося про те, що під санкції потрапили Головне ракетно-артилерійське управління Міноборони Росії, 1061-й центр матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ, Управління перспективних міжвидових досліджень та спеціальних проєктів Міністерства оборони Росії та Сухопутні війська Росії. Також санкції поширюються на будь-яких правонаступників, підрозділи або дочірні підприємства цих структур.

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