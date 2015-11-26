Кононенко заявляє, що не подаватиме до суду на депутатів, які звинувачують його в корупційних діях

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, чому він в суді не захищає свою честь у зв'язку із звинуваченнями, які, зокрема пролунали на його адресу під час засідання фракції «БПП».

Кононенко сказав: «Я не буду подавати на депутатів. Моя особиста позиція - я не критикую в негативному плані депутатів від нашої фракції, бо ми в одній фракції і ми одна команда, хоча в мене є багато там спілкувань, є багато дискусій всередині фракції».

Водночас Кононенко зауважив: «Що стосується дискредитації, яка нав'язана ззовні, то я готую зараз позови в першу чергу до ЗМІ, які це розповсюджують».

На уточнююче запитання журналістів, до чого тут ЗМІ, якщо звинувачення лунають від його колег по фракції, зокрема Віктора Чумака, Сергія Лещенка, Кононенко відповів: «Я готовий з будь-яким депутатом, з будь-яким громадським діячем, з будь-яким громадянином звернутися до правоохоронних органів щодо перевірки фактів щодо мене».

За його словами, ці люди, які у чомусь його звинувачують, мають зробити «відповідну заяву про злочин, і звертайтесь до правоохоронних органів».

«Але роблячи заяву про злочин, потрібно пам'ятати, що в Карному (Кримінальному) кодексі є стаття про наклеп, тому якщо заява про злочин не підтвердиться, то людина, яка її зробила, теж може і має відповісти згідно із законодавством», - додав Кононенко.

У коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання про його плани позиватися до ЗМІ, Кононенко заявив: «Я звернувся до юристів, щоб підготували матеріали. Бо та безпрецедентна кампанія в останній тиждень проти мене - без жодного факту, без жодного документа». Він додав, що раніше мав позицію, що краще «не звертати увагу на якісь безпідставні закиди».

На думку Кононенка відбувається «безпрецедентна» кампанія і застосовуються «нові технології інформаційного кілерства». «Тому, мабуть, це потрібно буде зробити», - сказав він.

Він вважає, що якщо «факти будуть доведені, а вони будуть доведені, я впевнений, то ті засоби, які це розповсюдили, мають публічно вибачитися».

Водночас Кононенко не назвав конкретні засоби масової інформації, до яких збирається позиватися. За його словами, відповідні документи будуть підготовлені за 7-10 днів.