На Волині УКРОП переміг БПП: головою облради став Ігор Палиця
15:14, 26 листопада 2015Політика
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«Укропівець» Ігор Палиця очолив Волинську обласну раду. На першому засіданні облради Палицю підтримали 39 депутатів із 64-х.
Ігор Палиця
Другим претендентом на цю посаду був Володимир Бондар від «БПП – «Солідарність».
«Я працюватиму не над політичним рейтингом чи політичними заявами для особистого рейтингу. Я працюватиму так, щоб не червоніти за те, що я обіцяв. Бо я завжди звик дотримуватися обіцянок і тримати слово. Я хочу, щоб ми разом почали працювати над комісіями, щоб ми стали одним цілим і сперечалися тільки над економічними темами – незалежно від того, хто яку фракцію представляє», – заявив Ігор Палиця на засіданні.
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