На Волині УКРОП переміг БПП: головою облради став Ігор Палиця

Другим претендентом на цю посаду був Володимир Бондар від «БПП – «Солідарність».

«Я працюватиму не над політичним рейтингом чи політичними заявами для особистого рейтингу. Я працюватиму так, щоб не червоніти за те, що я обіцяв. Бо я завжди звик дотримуватися обіцянок і тримати слово. Я хочу, щоб ми разом почали працювати над комісіями, щоб ми стали одним цілим і сперечалися тільки над економічними темами – незалежно від того, хто яку фракцію представляє», – заявив Ігор Палиця на засіданні.