У парламенті Нідерландів запевнили Порошенка у підтримці України в боротьбі з зовнішньою агресією

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенка запевнили президент Сенату Королівства Нідерланди Анкі Брукерс-Кноль та голова Палати представників Аночка ван Мільтенбург.

«Ми повністю підтримуємо український народ у його щоденній боротьбі за незалежність з агресором», – сказала президент Сенату.

У свою чергу Порошенко подякував парламенту Королівства Нідерланди за підтримку ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і висловив щире сподівання на позитивні результати консультативного референдуму щодо Угоди, який відбудеться 6 квітня 2016 року в Нідерландах. «Україна повертається до Європи. Ми – нація з понад тисячолітньою європейською історією», – сказав Порошенко.

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Також сторони наголосили на необхідності покарання винних за збиття літака MH17 в липні 2014 року та обговорили низку питань двостороннього співробітництва.

Глава Української держави наголосив на важливості зміцнення міжпарламентського виміру двосторонніх відносин.

В ході зустрічі президент України привітав парламентаріїв з 200-літнім ювілеєм парламенту Королівства Нідерланди.