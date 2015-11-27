Сьогодні Рада розгляне закон щодо припинення громадянства за злочини проти нацбезпеки (наживо)
10:12, 27 листопада 2015Політика
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Сьогодні Верховна Рада України розгляне законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення громадянства України осіб, котрі вчинили злочини проти основ національної безпеки.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, також парламент сьогодні розгляне, зокрема, законопроект про амністію у 2015 році.
Серед іншого, розглядатиметься низка проектів законів, що стосуються позбавлення громадян державних нагород, скорочення їх переліку.
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Крім того, ВР розглядатиме зміни до Кримінального кодексу щодо посилення захисту прав на нерухоме майно.
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