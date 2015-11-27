Сьогодні Рада розгляне закон щодо припинення громадянства за злочини проти нацбезпеки (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також парламент сьогодні розгляне, зокрема, законопроект про амністію у 2015 році.

Серед іншого, розглядатиметься низка проектів законів, що стосуються позбавлення громадян державних нагород, скорочення їх переліку.

Читайте такожРада відмовилась достроково припинити повноваження депутатів Філатова, Огнєвіч та Атрошенко

Крім того, ВР розглядатиме зміни до Кримінального кодексу щодо посилення захисту прав на нерухоме майно.