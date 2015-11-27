Томбінський розповів, коли Єврокомісія почне ознайомлення з ухваленими ВР "візовими законами"

Про це він сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"У нас було 25-го засідання високих представників, ми обговорювали ті елементи, які потрібні для того, аби Європейська комісія відпрацювала звіт з питань безвізового режиму і виконання умов. До середини грудня цей звіт має бути готовий. Буде ще багато зустрічей – 7 грудня буде засідання Ради асоціації. Попереду ще є робота", - сказав дипломат.

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Він наголосив: "А щодо експертизи ухвалених законів, то як будуть вони підписані й опубліковані – ми будемо працювати".

Як повідомляв УНІАН, раніше Томбінський заявив, що Європейський Союз не висловлював жодної оцінки щодо прийнятого Верховною Радою пакету законів із візової лібералізації.

В свою чергу голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявляв, що наразі ще не надходило з боку ЄС висновків або оцінок щодо прийнятих законів. “По жодному із законів з пакета безвізового режиму ми не отримали жодних заперечень на даний момент, на дану хвилину. Тому вони будуть підписані і відповідним чином оприлюднені”, - сказав Гройсман.