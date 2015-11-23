ЄС не висловлював жодної оцінки стосовно прийнятого ВР пакету законів із візової лібералізації - Томбінський

Про це йдеться у заяві голови представництва Європейського Союзу в Україні Яна Томбінського з приводу нещодавно прийнятого Верховною Радою України пакету законів з виконання плану дій щодо візової лібералізації.

"З огляду на те, що Верховною Радою була прийнята низка законів, які пов'язані з впровадженням плану дій з візової лібералізації, я хочу зауважити, що ані представництво Євросоюзу, ані будь-яка інша інституція ЄС не висловлювали будь-яких коментарів щодо змісту відповідного пакету законів", - заявив Томбінський.

Глава європейської дипломатії уточнив, що таких оцінок не висловлювалося як публічно, так і у будь-якому іншому форматі.

"Європейський Союз зможе висловити позицію тільки після завершення свого ґрунтовного аналізу, який наразі в процесі виконання", - заявив Томбінський.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявляв, що “по жодному із законів з пакета безвізового режиму ми не отримали жодних заперечень на даний момент, на дану хвилину. Тому вони будуть підписані і відповідним чином оприлюднені”.

Президент Петро Порошенко сподівається, що 15 грудня Європейська комісія прийме рішення про надання Україні «зеленого світла» у питанні безвізового режиму.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що Україна після виконання всіх вимог може отримати безвізовий режим з ЄС влітку або восени 2016 року.