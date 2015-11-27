В АП очікують повного прийняття Радою змін до Конституції в частині правосуддя не раніше квітня

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Головного департаменту правової політики Адміністрації президента України Костянтин Красовський під час дискусії парламентсько-громадської платформи "Конституційна реформа в частині правосуддя: попутні вітри і підводні камені".

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Представник АП пояснив, що зміни до Конституції щодо правосуддя є специфічним законопроектом, і що повинна бути дотримана спеціальна процедура його прийняття.

"Зараз президент вніс законопроект в парламент. У парламенті повинні внести його у порядок денний і відправити до Конституційного суду", - зазначив Красовський, додавши, що під час першого голосування у ВР за внесення в порядок денний і відправлення на висновок до КС має бути щонайменше 226 голосів.

Після того, як КС винесе свій висновок щодо цього законопроекту, він повинен бути внесеним до парламенту і потім має відбутися попереднє схвалення. Так само відбувається прийняття змін до Основного закону щодо децентралізації, нагадав він.

"Воно (голосування) повинно бути на одній сесії, ця сесія закінчується в січні. Тобто, якщо законопроект, за самим оптимістичним сценарієм, у грудні буде відправлений в КС, є можливість, що ще цієї сесії він буде попередньо схвалений. Наступна сесія розпочинає роботу у лютому, і там є можливість приймати вже 300 голосами остаточне схвалення", - наголосив Красовський.

Він повторив, що це може відбутися за самим оптимістичним сценарієм. "Тут мається на увазі, що не в лютому, а мабуть, в березні чи квітні", - заявив Красовський.

Він наголосив, що законопроект після остаточного прийняття вступає в силу через три місяці.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 25 листопада вніс до Верховної Ради проект закону "Про внесення змін до Конституції (щодо правосуддя)".

Проект був затверджений Конституційною комісією 30 жовтня 2015 року. Національна рада реформ на своєму засіданні 9 листопада рекомендувала президенту внести його на розгляд Верховної ради, а Верховній Раді – розглянути цей проект в першому читанні протягом поточної сесії.