Зміни до Конституції не є приводом для розвалу парламентської коаліції - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Я не бачу загрози в тому, що в коаліції можуть відбутися або розпуск, або розвал, тому що мова йде про конституційні зміни. Ні в якому разі. Я ще раз наголошую, що те, що відбувалося 31 серпня, наше голосування за основу Конституції, проект змін до Конституції, не могло бути підставою, ні в якому разі, щоб спровокувати розпад коаліції", - підкреслив Гройсман.

Гройсман зазначає, що парламент повинен знайти 300 голосів для ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації влади.

"Україна повинна знайти 300 голосів, які дозволять раз і назавжди змінити корумповану пострадянську систему на сучасну та ефективну систему місцевого самоврядування, яка дозволить створити основу для народження і зміцнення справжнього громадянського суспільства", - сказав спікер.

Він також зазначив, що українська модель економіки має передбачати розвиток малого і середнього бізнесу.

Крім того, Гройсман додав, що кожен громадянин повинен бути причетним "до того, що відбувається, а не так, як це відбувається зараз".

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За його словами, зміни до Конституції в частині децентралізації влади є дійсно європейськими, системними та якісними з точки зору створення системи народовладдя в Україні.

Крім того, Гройсман висловив думку, що заворушення 31 серпня біля будівлі Верховної Ради України не стосувалися змін до Конституції.

"Конституція - це був привід для того, щоб реалізувати той задум. Хлопці постраждали не від того, що вони стояли біля парламенту, а від того, що в них кинули три гранати. І від того вони постраждали і загинули", - сказав голова парламенту.

"Потенціал до 300 голосів в українському парламенті є. І майданчик для діалогу, який я готовий проводити стільки, скільки потрібно, для цієї мети, я думаю, що є", - зазначив спікер.

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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив про вихід її політичної сили з парламентської коаліції і перехід партії в опозицію.

Крім того, фракція "Самопоміч" виключила зі свого складу п'ятьох депутатів, які 31 серпня підтримали в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Рішення було прийнято стосовно Ганни Гопко, Вікторії Пташник, Остапа Єднака, Павла Кишкаря і Віктора Кривенка.