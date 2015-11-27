"Відродження" розраховує на підтримку не менше 10-15% громадян на парламентських виборах", – голова партії

1 762 кандидати від партії “Відродження” стали депутатами місцевих рад різних рівнів. Загалом партія представлена своїми висуванцями у радах різних рівнів в 16 областях України.

Зокрема 10 представників «Відродження» стали мерами міст, двоє з них очолили обласні центри - Харків та Ужгород. Також 655 кандидатів отримали мандати депутатів районних рад, 105 – обласних рад, 501 – міських рад, 429 – сільських та селищних рад. Ще понад шість десятків кандидатів «Відродження» очолили села і селища. Всього на місцевих виборах партію підтримали 5,4% виборців.«Наше першочергове завдання - виправдати довіру виборців. Ми не будемо зупинятися на досягнутому. Стратегічне завдання партії - розширити присутність “Відродження” у всіх областях України і готуватися до проведення наступних парламентських виборів. Упевнений, що завдяки посиленню нашої партії авторитетними регіональними лідерами та реалізації конкретних справ, спрямованих на відродження країни, на наступних парламентських виборах партію «Відродження» підтримають не менше 10-15% громадян”, - заявив голова Політради Партії “Відродження” Віталій Хомутиннік.

Учасники окреслили і коло завдань партії з розбудови її осередків та визначили пріоритети діяльності у наступному році. “Сьогодні ми працюємо над комплексним документом щодо реалізації нашої головної мети - відродження країни, до створення якого ми залучили впливових експертів, аналітиків, промисловців і практиків. Документ буде презентований на всеукраїнському з'їзді і стане дорожньою картою для всієї України”, - наголосив голова партії Віктор Бондар.

Також під час засідання було прийнято рішення щодо розширення складу Політради Партії, до якої увійшли Генадій Кернес, Святослав Олійник, Андрій Шипко, Михайло Ланьо, Сергій Чернов, Дмитро Святаш, Геннадій Бобов, Юрій Чмирь, Юрій Єхануров, Богдан Андріїв та інші.