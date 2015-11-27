Гройсман не бачить реальних підстав для розвалу коаліції та коаліційного уряду

14:45, 27 листопада 2015
Політика
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Реальних підстав для розвалу коаліції і коаліційного уряду немає.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради Володимир Гройсман на прес-конференції.

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"Я не бачу сьогодні реальних підстав для розвалу коаліції і коаліційного уряду", - зазначив Гройсман.

Водночас він не виключив, що "певні зміни в уряді відбудуться".

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Додамо, раніше в ЗМІ з'являлася інформація з неофіційних джерел про те, що на посаді прем'єра Арсенія Яценюка можуть змінити на Наталію Яресько.

У свою чергу сам Арсеній Яценюк звертався до Ради з проханням внести нові кандидатури на посади деяких міністрів, відзначаючи, що "були допущені деякі помилки", але обіцяючи виправити їх "новими людьми".

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