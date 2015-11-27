Фірташ володіє будинком у центрі Лондона і колишньою станцією метро - ЗМІ (фото, відео)

Про це йдеться у відеосюжеті журналістів програми "Схеми" Наталки Седлецької і Максима Савчука, передає "Українська правда".

Вони виявили, що Фірташ має нерухомість в "серці Лондона", яку він придбав, в тому числі, після Євромайдану в Україні.

Журналіст Олівер Буллоу виявив частину власності Фірташа в лондонському Brompton Square, 12-а. За його словами, він знайшов у списку телефонних абонентів прізвище Фірташ та ім'я Лада (дружина Дмитра Фірташа і засновниця фонду Firtash Foundation - Ред). По суті, це підвальне приміщення – журналіст вважає, що воно може коштувати 1,5 мільйона фунтів.

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Крім того, згідно з розслідуванням, Фірташ придбав у листопаді 2012 року ще й новобудову на Cottage Place, 8, – за 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Це будівля у 5 поверхів, 2 з яких – під землею.

"У тому ж сквері Фірташ викупив ще один об'єкт – колишню станцію лондонського метро Brompton Road. Ця історична будівля коштувала українському газовому магнату 53 мільйони фунтів стерлінгів. Це два річних бюджети міста Ужгород", - стверджують журналісти "Схем".

"Ця покупка відбулася відразу після розстрілів на Майдані (в Києві) і втечі Януковича з України в Росію – 27 лютого 2014 року", - наголошують вони.

У свою чергу в прес-службі Фірташа відмовилися коментувати інформацію про майно олігарха у Лондоні і подальшу долю старої станції метро.