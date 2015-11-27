Кабмін планує затвердити 30 листопада новий статут "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України планує затвердити в понеділок, 30 листопада, новий статут Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рамках реформи самого "Нафтогазу" і всього паливного сектора країни, узгодженої з одним з основних кредиторів України Європейським банком реконструкції та розвитку.

Про це в ході засідання Антикризового енергетичного штабу заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Уряд в понеділок (30 листопада - УНІАН) прийме рішення про затвердження нового статуту НАК "Нафтогаз України", ми відпрацювали реформи разом з партнерами з ЄБРР, і це буде прикладом управління державними компаніями", - сказав Яценюк, зазначивши, що в подальшому досвід реформи "Нафтогазу" буде поширений на всі держкомпанії, а міністри будуть займатися "політикою, а не управлінням держактивами".

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Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Україна та ЄБРР підписали кредитну та гарантійне угоди про надання нашій державі кредиту на 300 млн дол. на закупівлю газу у європейських постачальників, запорукою отримання якого стала реформа НАК "Нафтогаз України" шляхом перетворення компанії в повністю незалежний від уряду, але залишається в державній власності холдинг.

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Основою реформи "Нафтогазу" стане формування наглядової ради держхолдингу, до складу якого мають увійти кваліфіковані незалежні директори. Крім того, в компанії будуть впроваджені функції внутрішнього аудиту, контролю над дотриманням етики та законодавства, заходи щодо протидії корупції та управління ризиками, а також приведення структури власності та управління НАК у відповідність до найкращої міжнародної практики.