Новообраний мер Вінниці Моргунов склав присягу

Новообраний вінницький міський голова Сергій Моргунов сьогодні

склав присягу.

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ Вінницької міської ради, відкрив першу сесію міської ради голова Вінницької міської виборчої комісії Дмитро Шевчук.

Після того, як Моргунов склав присягу, Шевчук вручив йому посвідчення.

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Також на сесії шляхом таємного голосування секретарем міської ради було обрано представника політичної партії "Вінницька європейська стратегія" Павла Яблонського, кандидатуру якого запропонував міський голова. За його обрання на цю посаду проголосувало 45 депутатів, 6 утрималось, жоден не проголосував проти. Для Яблонського це вже друга каденція роботи у міській раді.

Також під час сесії депутати міської ради обрали секретаріат ради та сформували склад постійних комісій та їхніх голів.