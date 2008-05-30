Сьогодні Ющенко зустрінеться з Ані Лорак і Кіркоровим
09:38, 30 травня 2008Політика
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Гостей запрошено на 10.45
Сьогодні, Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч із фіналісткою «Євробачення-2008» Ані Лорак і народним артистом Росії Філіппом Кіркоровим.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зустріч запланована на 10.45.
Як повідомляв УНІАН, на пісенному конкурсі “Євробачення-2008” українська співачка Ані ЛОРАК з піснею «Shady Lady» зайняла друге місце, отримавши 230 балів. Пісню для неї написав Філіпп КІРКОРОВ.
Переможцем конкурсу став Діма БІЛАН (Росія), здобувши 272 бали.
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