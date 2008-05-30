Після відставки Балога розводитиме корів - і горя знати не буде

Глава Секретаріату Президента України в інтерв`ю журналу Кореспондент відзначив, що на Банковій "вже два роки не готують ніяких сценаріїв", а також прокоментував можливість своєї відставки.

"Це знову якісь фантазії в стилі 50-х років", - сказав Балога, коментуючи гучні заяви глави МВС Юрія Луценка про плани Секретаріату. Самому міністрові він порадив "пожаліти Юлію Володимирівну".

"Я сильно дивуюся, що весна так зачепила душевний стан Юрія Луценка", - ділиться враженнями від останніх заяв глави МВС Балога.

Крім того, він заявив, що НУ-НС, як політична сила, ніколи не вимагала його звільнення. "Хоча окремі депутати дійсно дуже цього хочуть, вважаючи, що всі їх проблеми від Балоги. Це дуже зручна легенда. На придуманого ворога можна повісити відповідальність за свої промахи", - відзначає глава Секретаріату Віктора Ющенка.

Балога упевнений, що проблеми не в ньому, а всередині НУ-НС. Він не боїться відставки, і підкреслює, що відповідне рішення може ухвалюватися тільки Ющенком.

"Якщо він вирішить, що на Банковій потрібна інша людина, я виконаю його рішення. Чим зайнятися далі, теж знаю: розводитиму на Закарпатті корівок, питиму парне молоко, дихатиму свіжим повітрям і горя знати не буду", - ділиться планами глава Секретаріату.