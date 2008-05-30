Секретарем Київради знову буде Довгий - Березенко

Депутат Київради від Блоку Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Сергій БЕРЕЗЕНКО впевнений, що посаду секретаря Київради знову може обійняти Олесь ДОВГИЙ.

Про це він заявив у прямому ефірі "5-го каналу", повідомили УНІАН у прес-службі Київради.

Він нагадав, що лише столичний міський голова має право подавати ту чи іншу кандидатуру на посаду секретаря Київради.

«О.ДОВГИЙ багато зробив для прийняття непопулярних, але важливих для киян рішень. Він багато зробив для перемоги нашої політичної сили. Тому я особисто буду радий, якщо мер ще раз внесе його кандидатуру на посаду секретаря Київради», - підкреслив С.БЕРЕЗЕНКО.

Також він висловив переконання, що на першому засіданні новообраної Київської міської ради присягу новообраного мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО прийме достатня кількість депутатів.

«Те, що на перше засідання прийде 61 і більше депутатів - це точно», - підкреслив С.БЕРЕЗЕНКО.