Черновецький хоче зустрітися з Тимошенко у прямому ефірі

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив готовність зустрітися з прем`єр-міністром, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО у прямому ефірі будь-якого загальнонаціонального телеканалу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, він закликав Ю.ТИМОШЕНКО розповісти киянам про свою майбутню роботу в Київраді та роботу в ній вищих урядовців і народних депутатів, які пройшли за списком БЮТ.

«Київські вибори стали предметом зацікавленості жителів усієї України. Як Київський міський голова і як голова політичної сили, що перемогла на виборах до Київради, від імені всіх киян і жителів країни я маю право вимагати, щоб прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО дала відповідь – яким чином вона виконуватиме свої обіцянки, які вона давала під час передвиборчої кампанії. Хай нею буде внесена ясність: чи готова Ю.ТИМОШЕНКО стати депутатом Київради та очолити в ній свою фракцію? У разі її відмови працювати у Київській міській раді, хто керуватиме фракцією БЮТ?», – запитав мер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відзначив, що готовий зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО у прямому ефірі для того, щоб усі виборці могли почути відповідь прем`єр-міністра на ці питання та дізнатися про її позицію щодо виконання передвиборчих обіцянок.

«Ці та інші питання хвилюють не лише киян, але й жителів всієї України. Для того, щоб отримати відповідь на них, я готовий зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО у прямому ефірі будь-якого загальнонаціонального телеканалу. Це небувала ситуація в європейській практиці, щоб мер столиці та прем`єр-міністр країни не вели діалогу між собою», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер Києва наголосив, що участь у виборах органів місцевого самоврядування прем`єр-міністра країни та ряду урядовців показала підвищену цікавість до місцевих виборів з боку найвищих органів влади.

«Сподіваюся, що та активність, з якою народні депутати, міністри та заступники міністрів брали участь у столичних виборах, свідчить не тільки про інтерес до мандатів депутатів Київради, але і змусить їх звернути увагу на проблеми місцевого самоврядування. Місцеві бюджети мають перестати бути «дійною коровою» для держбюджету. Ми мусимо змінити ситуацію, коли з них вилучаються кошти, які так необхідні для розвитку інфраструктури та місцевих громад», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як відомо, Ю.ТИМОШЕНРО очолювала список БЮТ на виборах до Київради, які відбулись 25 травня.