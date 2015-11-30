Санкції для РФ: Порошенко у Парижі домовляється з лідерами п'яти країн

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент провів короткі зустрічі з лідерами Греції, Італії, Словаччини, Нідерландів, Австрії. Говорили про санкції», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, майже 150 світових лідерів починають 30 листопада в Парижі дискусії, спрямовані на досягнення довгострокових домовленостей для боротьби з глобальним потеплінням.

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Конференція ООН з питань клімату буде працювати до 11 грудня.