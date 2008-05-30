Ющенко: других київських виборів не буде

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що повторних виборів у Києві не буде, і закликав уряд виконувати свої функції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву Президент зробив сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони.

Під час свого виступу Президент нагадав, що уряд є виконавчим органом влади. «Влада, яка виконує. Спокійно, але категорично прошу і благаю припинити базікання, прожити один день без телебачення і без камери, сісти на робоче місце і відпрацювати те, що покладене на бюрократа. Достатньо словесних маніпуляцій», - закликав В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав, що вибори в Києві показали, що “демагогія не проходить”, і що біля керма влади в Києві знаходиться політична сила, яка робить «хоч і маленьку, але практичну справу».

«Думаю, що етика політика зобов`язує того, хто програв, не махати десятий день кулаками перед телекамерою, а, можливо, привітати суспільство або переможців із завершенням процесу і стати партнером по реалізації тих речей, які потрібні суспільству. Других київських виборів не буде. І давайте просто не витрачати час, а жити нормальним життям», - сказав Президент.

Він зазначив, що українська влада має консолідуватися. А також підкреслив, що дострокових парламентських виборів в Україні не буде.

Також В.ЮЩЕНКО нагадав: «Ми живемо не в сюрреалізмі, а прикладним щоденним життям».