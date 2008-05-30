Уряд може привести країну до земельних конфліктів - експерт

Політолог Олексій КОШЕЛЬ вважає, що уряд намагається перебрати в органів місцевого самоврядування повноваження щодо продажу землі.

Про це він сказав у коментарісайту ГАРТ.

На думку О.КОШЕЛЯ, прийняття закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо наповнення дохідної частини державного бюджету) відбулося в обхід конституційних вимог.

На думку експерта, особливо небезпечним є положення, згідно з яким дозволяється продаж земель сільськогосподарського призначення (під приводом підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року) та передаються повноваження щодо продажу земель від органів місцевого самоврядування до центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

«Фактично, уряд перебирає в органів місцевого самоврядування повноваження щодо продажу землі та дозволяє легальний продаж земель сільськогосподарського призначення під приводом формування джерел фінансування організації і проведення Євро-2012», – зауважує він. Політолог підкреслює, що під подібним популізмом уряд насправді хоче прикрити впровадження тіньових схем на ринку землі та надрокористуванні.

«Під потребами Євро-2012 можна розуміти що завгодно: це будівництво і стадіонів, і доріг, і готелів, тому в умовах відсутності чітких нормативно-правових актів, які б регулювали ринок землі, чинна норма може активно використовуватися на власний розсуд чиновниками та новоспеченими землевласниками», – впевнений О.КОШЕЛЬ.

На переконання експерта, уряд фактично стає монополістом у прийняті рішень щодо виділення землі. «Особливо насторожує скасування низки пільг для сільгоспвиробників і відсутність програми компенсування чи їх підтримки загалом», – сказав він.

О.КОШЕЛЬ зауважив, що демократична більшість у Верховній Раді повинна звернутися до позиції Президента щодо даного питання і сказати своє слово на захист інтересів органів місцевого самоврядування. «Інакше така «ласка» уряду знову приведе країну до земельних конфліктів», – вважає він.

Довідка УНІАН. 23 травня парламент 228-ма голосами депутатів прийняв закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо наповнення дохідної частини державного бюджету), виділення в окремий законопроект норм з питань податкового, митного і окремих норм бюджетного законодавства і соціального законодавства із Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік і внесення змін до деяких законодавчих актів України» при підготовці змін до даного закону, пов`язане з пропозиціями 101-го народного депутата, з якими вони звернулися до Конституційного Суду України щодо неконституційності статті 67 і окремих положень розділу II Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік і внесення змін до деяких законодавчих актів України».

28 травня перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК висловив застереження щодо деяких норм закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». За його словами, головні зауваження Секретаріату Президента стосуються повторної спроби монополізувати право продажу земель Держкомземом.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні заявив, що застосував право вето до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».