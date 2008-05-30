Богатирьова стверджує, що Тимошенко не справляється з інфляцією

Рада національної безпеки та оборони України констатує, що антиінфляційні заходи уряду не дали жодного позитивного результату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на брифінгу секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, коментуючи підсумки засідання ради.

Р.БОГАТИРЬОВА зауважила, що РНБО ухвалила ряд рішень з рекомендаціями уряду, які дозволять вивести внутрішній ринок із кризового стану. Вона повідомила, що це рішення буде доопрацьовано і оприлюднено пізніше.

Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що сьогодні існує велика загроза руйнації макроекономічної рівноваги внутрішнього ринку. За її словами, це пов’язано «з галопуючим неконтрольованим» зростанням цін і, в першу чергу, на продовольчі товари та енергоносії.

«Відсутність енергійних антиінфляційних дій уряду в останні тижні та недостатньо зрозуміла монетарна позиція щодо утиску грошової маси, за відсутності активної валютної політики все більше посилює негативні процеси в економіці і загрожує фактично стагфляцією», сказала Р.БОГАТИРЬОВА, додавши, що про це свідчать падіння темпів розвитку промислового виробництва, стагнація іпотечного ринку тощо.

Р.БОГАТИРЬОВА також зауважила, що спостерігається значний дисбаланс між попитом і пропозицією, стрімко зростає індекс цін та інфляційні втрати громадян.

Секретар РНБО назвала загрозою для національної безпеки скандали на товарних ринках і падіння конкурентоспроможності вітчизняної продукції. За її словами, на фоні росту імпорту, якість якого погано контролюється, національний товаровиробник не отримав протекціоністських урядових заходів і перш за все - інвестиційної підтримки.

Також небезпечним Р.БОГАТИРЬОВА назвала ініціативу уряду щодо скасування низки пільг для сільськогосподарського виробника.