Київська ТВК скасувала реєстрацію лідерів Блоку Черновецького

Київська міська територіальна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатів у депутати Київради від Блоку Леоніда Черновецького Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, Дениса БАССА, Анатолія ГОЛУБЧЕНКА і Олександра ЛУЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні тервиборчкому на підставі заяв зазначених кандидатів у депутати на виборах 25 травня.

Замість них мають бути зареєстровані наступні за виборчим списком кандидати від Блоку Черновецького.

Довідка УНІАН. І.КІЛЬЧИЦЬКА балотувалася до Київради під № 2 у виборчому списку Блоку Черновецького, А.ГОЛУБЧЕНКО - під № 6, Д.БАСС мав № 7 у списку, О.ЛУЦЬКИЙ - № 14.

А.ГОЛУБЧЕНКО і Д.БАСС є першими заступниками чинного голови КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, І.КІЛЬЧИЦЬКА – його заступник, О.ЛУЦЬКИЙ займає посаду першого заступника головного управління земельних ресурсів КМДА.

Як повідомляв УНІАН, на дострокових виборах мера Києва, за оприлюдненими ТВК попередніми даними з усіх 1026 виборчих дільниць, лідером є Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який набрав 37,72% голосів киян.

Його найближчі конкуренти – кандидати Олександр ТУРЧИНОВ (представник БЮТ) і Віталій КЛИЧКО набрали відповідно 19,13% і 17,97%.