Критики НАТО роблять правильний вибір, коли йдеться про їхні гроші

Українські політики, які активно критикують євроатлантичні прагнення України і є противниками НАТО, насправді вже давно вступили у цей блок і успішно користуються його благами, але у приватному й сімейному порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова Політради партії “Народний Союз “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО під час громадської акції “НАТО – ТАК!”, що відбулася сьогодні у Києві.

Він, зокрема, зазначив, що багато українських політичних діячів – опонентів курсу країни на євроатлантичну інтеграцію відправляють дітей на навчання до країн НАТО, самі відпочивають у цих країнах, купують там нерухомість, тримають свої чималі заощадження у банках країн, що є членами Альянсу.

“Вони зробили для себе правильний вибір, а мільйонам співвітчизників пропагують зовсім інші ідеї”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Голова фракції НУ-НС також висловив упевненість, що зі вступом України до НАТО усі антидержавницькі, екстремістські сили зазнають поразку. “Наш вступ до Північноатлантичного альянсу ознаменує повну і остаточну поразку усіх недоброзичливців України. Цей вступ буде означати, що наш цивілізований вибір стане незворотнім”, - підсумував В.КИРИЛЕНКО.