Негативні заяви Росії призводять до підтримки України в ЄС

Представник України при ЄС, Посол Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ заявляє, що Україна фактично отримала політичну підтримку ЄС у відповідь на негативні заяви Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав журналістам, коментуючи підсумки засідання Україна – Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яке відбулося 22 травня в Любляні.

«Можна сказати, що ми маємо політичну підтримку ЄС», - зазначив він.

А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ повідомив, що під час засідання європейська сторона сама порушила це питання, висловивши стурбованість окремими заявами російських політиків, які фактично піддавали сумніву територіальну цілісність України.

«Представники ЄС одразу сказали: «Ми знаємо про ті заяви, які лунали. Ми знаємо про те, що окремі урядовці російські приїздять і піддають сумніву вашу територіальну цілісність, ми стривожені цим, і ми, безперечно, будемо робити певні висновки з цього і, відповідно, вести мову з нашими російськими колегами. Ми вважаємо, що це неправильно», - сказав А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, останні часом з боку російських політиків неодноразово лунали заяви про можливість продовження перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі й після 2017 року, як то передбачено двосторонніми угодами, а мер Москви Юрій ЛУЖКОВ, виступаючи у Севастополі, заявив, що питання приналежності Криму Україні ще потребує вирішення, після чого СБУ заборонила йому в’їзд до України.