Партія регіонів переходить на жорсткий тон

У разі невнесення кандидатури лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра, Партія регіонів добиватиметься імпічменту Президенту України Віктору ЮЩЕНКО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів, про це заявив член президії Партії регіонів, народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ.

«Поки що переговори з «Нашою Україною» провалюються і у разі, якщо В.ЮЩЕНКО не внесе кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на пост прем`єра, то Партії регіонів є сенс йти на дуже жорстке загострення та імпічмент», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Він зазначив, що Партія регіонів ще не відчула свою силу, але це може швидко змінитися. «Поки що вся риторика про об`єднуючі зусилля з Президентом дійсно всередину ввійшла. Але зараз переговори з «Нашою Україною» провалюються, і у Партії регіонів з`явилася вже злість. Позиція партії вже жорстка, ми переходимо на жорсткий тон. І цьому свідчення - остання нарада, яку ми проводили разом з В.ЯНУКОВИЧЕМ, Рінатом АХМЕТОВИМ, Миколою АЗАРОВИМ, Євгеном КУШНАРЬОВИМ. Поки що говорити про дострокові парламентські вибори не ризикують, але вже це сприймається полегше”, - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Він переконаний, що у разі невнесення В.ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра і проведення дострокових виборів, Партія регіонів матиме більшість в новому парламенті.

«Є шанс, що В.ЯНУКОВИЧА затвердять. Але якщо не затвердять, тоді Партії регіонів є сенс йти на дуже жорстке загострення. Це б все розставило по своїх місцях. На виборах ми б одержали свої 50% з бонусом у 60%. Потім набрали б 300 голосів, і на цьому б вся історія закінчилася. Ми тоді змогли б абсолютно конституційним шляхом оголосити імпічмент Президенту, обрати нового, або, може, трансформували б Конституцію, щоб Президент обирався парламентом. Якщо В.ЮЩЕНКО не внесе кандидатуру, то все піде дуже швидко», - заявив Т.ЧОРНОВІЛ.