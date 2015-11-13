Віце-президент США Байден приїде в Україну в грудні
19:16, 13 листопада 2015Політика
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Віце-президент США Джозеф Байден здійснить візит в Україну в першій декаді грудня 2015 року.
REUTERS
Про це повідомила прес-служба глави держави. У програмі візиту - зустріч з президентом Петром Порошенком.
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Разом з тим, посол України в США Валерій Чалий на своїй сторінці у соцмережі уточнив, що "Байден здійснить візит в Україну у тиждень, що починається 7 грудня 2015 року".
"Плануються зустрічі президента України, прем'єр-міністра України, депутатів Верховної Ради та представників громадянського суспільства з віце-президентом США", - зазначив він.
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