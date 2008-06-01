Націоналісти провели віче «Захистимо українців в Україні»

Сьогодні в Івано-Франківську на Вічевому майдані відбулося віче «Захистимо українців в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, захід організували обласні та міські організації Конгресу українських націоналістів та Української партії.

Учасники віче вимагають від влади вжити додаткових заходів, «не втратити не тільки українця в Україні, але й саму Україну як державу». Вони вимагають прийняття Верховною Радою України протягом найближчого часу “необхідних законів щодо відновлення прав українців в Україні як корінної нації, зміни системи виборів, очищення інформаційного простору від окупації, прийняття дієвих законів боротьби з корупцією та внесення в український паспорт графи про національність”.

У резолюції віче міститься вимога до уряду України провести ревізію кадрів щодо їх професійності та “незалежності від кланів”, атестацію всіх представників владних структур на знання державної мови, впровадження дієвих заходів боротьби з інфляцією. Від президентських структур вимагають захистити територіальний та економічний простір України.

Учасники віче попереджають, що у випадку ігнорування їх вимог владними структурами вони будуть закликати громадськість України до проведення загальноукраїнських заходів протесту.