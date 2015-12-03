Фірташ прогнозує крах українського уряду навесні 2016 року

Про це він сказав в коментарі Reuters у Відні.

Фірташ заявив, що він втратив віру у спроможність уряду України провести змістовні реформи та прийняв рішення, що Україна потребує нового руху, який вимагатиме політичних змін.

"Нинішній уряд є політичним банкрутом. Чим швидше вони залишать владу, тим краще буде для людей", - сказав Фірташ.

На його переконання, "якщо уряд не потерпить крах сьогодні, тоді це ймовірно відбудеться весною. Неможливо продовжувати існувати та нічого не робити".

Читайте такожАваков розповів про кримінальні справи, безпосередньо пов'язані з Фірташем

Фірташ заявляє, що "ми повинні змінити ситуацію". Він вважає, що не має значення той факт, що він перебуває за межами України.

"Ми повинні підтримати рух та дати народу України те, у що можна вірити", - заявив Фірташ.

Олігарх заперечує звинувачення США у підозрі хабарництва та відмивання коштів.

Видання зазначає, що якщо Фірташ вирішить виступити проти президента України Петра Порошенка, він буде грізним супротивником через своє багатство та політичний вплив, який він все ще зберігає на українську політику.

Читайте такожУ фракції БПП збирають підписи за висловлення недовіри уряду

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначає, що Національна поліція України розслідує два кримінальних провадження, безпосередньо пов'язані із Фірташем.

Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запитом Федерального бюро розслідувань США, поміщений у слідчий ізолятор і звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави у розмірі 125 млн євро.

Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року.

Читайте такожФірташ володіє будинком в центрі Лондона і колишньою станцією метро - ЗМІ (фото, відео)

На початку квітня в США Фірташу пред'явили звинувачення в передачі хабаря індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

30 квітня цього року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції до США.

В кінці травня суд заборонив його екстрадицію, не виключивши політичних мотивів при винесенні американським судом ордера на арешт. Наступні півроку Фірташ очікував отримання рішення суду. Йому повернули закордонний паспорт, і він може їхати в Україну. Розгляд апеляції австрійської прокуратури на рішення першої інстанції відбудеться наступного року.

25 листопада Deutsche Welle повідомила, що Фірташ повернеться в Україну і 2 грудня візьме участь у з'їзді Федерації роботодавців України, яку він очолює.

Україна - одна з небагатьох країн, куди Фірташ може виїхати з Австрії. Олігарх не може подорожувати до більш ніж 100 країн, з якими у США підписано угоду про екстрадицію.

Читайте такожЗМІ: зустріч Порошенка і Фірташа у Відні напередодні президентських виборів тривала 28 годин

29 листопада міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Фірташ по прибутті в Україну буде затриманий.

У Федерації роботодавців України очікували виступу голови ФРУ Фірташа на з'їзді 2 грудня. Однак, 1 грудня Фірташ повідомив, що відклав повернення в Україну через "протидію влади".